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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية
محمد على

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الكوري الشمالي إن بلديهما يعملان على إقامة "نظام عالمي جديد وعادل"، وذلك بعد أن ساعدت بيونج يانج موسكو في طرد القوات الأوكرانية من منطقة روسية العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية (KCNA) الثلاثاء أن لافروف أكد في رسالة وجهها إلى وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، التزام موسكو بتعزيز التعاون في جميع المجالات والمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي.

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، نحو 14 ألف جندي إلى روسيا أواخر عام 2024 لمساعدة موسكو في صدّ توغل أوكراني كبير في منطقة كورسك. 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر في مايو 2025، وشكر بيونج يانج علنًا على مساعدتها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن لافروف قوله في رسالته إن كوريا الشمالية وروسيا تواصلان العمل على إرساء "نظام عالمي جديد وعادل على أساس المساواة الحقيقية والمصالح الوطنية".

وقال لافروف: "إن مشاركة أفراد الخدمة في الجيش الشعبي الكوري في العمليات الرامية إلى طرد الزمرة النازية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من كورسك دليل واضح على تقاليد الصداقة العسكرية التي شكلتها الأجيال السابقة البطولية".

منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا في فبراير 2022، سعت روسيا مرارًا إلى تصوير حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "نازية" عازمة على اضطهاد الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

 ويرفض زيلينسكي، وهو يهودي، وحلفاؤه الغربيون هذا الوصف باعتباره سخيفًا.

 

بيونج يانج خزينة سلاح لروسيا 

تشعر كوريا الجنوبية والدول الغربية بالقلق من احتمال حصول بيونج يانج على مساعدة في تطوير الأسلحة من موسكو مقابل مساعدتها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زيلينسكي إنه سيتم إرسال ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي إلى روسيا في عملية انتشار جديدة للمساعدة في زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا.

كما زودت بيونج يانج روسيا بملايين قذائف المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الباليستية والمدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وفقًا لتقييمات أوكرانية ومستقلة.

الزعيم الكوري الشمالي صدّ توغل أوكراني كوريا الشمالية وروسيا نظام عالمي جديد المساواة الحقيقية

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