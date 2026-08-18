تحذير من انهيار وشيك لخدمات المياه والصرف بغزة

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من قرب توقف خدمات المياه والصرف الصحي والمرافق الحيوية والخدمات الأساسية في القطاع.

أوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن بلديات قطاع غزة تواجه «انهيارًا وشيكًا في منظومة المياه والصرف الصحي، والمرافق الحيوية وكافة خدماتها الأساسية»، مشيرًا إلى عدة مؤشرات تنذر بتفاقم الوضع الإنساني.

وأشار الاتحاد إلى استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الزيوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل الآبار ومحطات الضخ ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأضاف أن كميات السولار اللازمة لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية تتقلص باستمرار، في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب على غزة.

كارثة إنسانية



ولفت الاتحاد إلى توقف معظم آبار المياه عن العمل، وما نتج عن ذلك من توقف ضخ المياه لعشرات آلاف الأسر في كافة مخيمات النازحين والأحياء السكنية التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشيرًا إلى أن خان يونس لا تزال تحتضن 900 ألف نسمة.



كما أشار البيان إلى التوقف التام لتزويد البلديات بالسولار المستخدم في فتح الشوارع ورفع الركام، ما أدى إلى توقف عمليات فتح الطرق، في ظل وجود 10 ملايين طن من الركام المتراكم في شوارع وطرقات الأحياء السكنية في كافة محافظات قطاع غزة.

وحذر الاتحاد من الكارثة الإنسانية المتوقعة في حال استمرار الوضع الراهن.

انتهاكات الاحتلال مستمرة



يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، في قطاع غزة وصول شهيد متأثرًا بإصابته وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.