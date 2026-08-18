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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد هولندي يزور البلدة قصرة المحاصرَة

مكافحة المستوطنين
مكافحة المستوطنين
محمد على

أعلن رئيس بلدية قصرة جنوب نابلس، أن وفدًا دبلوماسيًا هولنديًا يزور البلدة اليوم الثلاثاء، لمعرفة حجم الإجرام بحصار عائلات فلسطينية.

أشار رئيس بلدية قصرة، إلى أن انعقاد جلسة المجلس البلدي ستتم في المنطقة المحيطة بالمنازل المحاصرة، وسترتبط بانتهاء الزيارات الدبلوماسية والرسمية للبلدة.

وفي اليوم العاشر لحصار المنازل الثلاثة في قمة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، تستمر وجود المستوطنين رغم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة وانتشار قوات جيش الاحتلال في محيطها.

وثقت المقاطع مواصلة المستوطنين توجيه التهديدات للعائلات المحاصرة وإبلاغهم بالعودة، في مؤشر على استمرار الأطماع الاستيطانية لفرض واقع جديد على قمة الجبل، بعد إقامة بؤر استيطانية ومحاولات إعادة بنائها عقب إخلائها.

وأفاد صحفيون بأن مستوطنين شنّوا هجومًا استهدف منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، وأقدموا على قطع أعمدة التيار الكهربائي المغذية للمنزل ما أدى لانقطاع الكهرباء عنه.

في إطار الضغوط المتواصلة لدفع العائلة للرحيل، وهي المرة الثانية التي تُقطع فيها الأعمدة خلال أقل من شهر بعد تعرضها لتخريب متكرر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، إعلان منطقة جبل رأس العين في قصرة منطقة عسكرية مغلقة وسط استمرار حصار المنازل الثلاثة.

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