الدفاع الروسية: تدمير سفينة حراسة أوكرانية في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب الموانئ الأوكرانية ولوجستيات قوات كييف، وتدمير سفينة خفر أوكرانية من نوع "تارانتول" في ميناء أوديسا بالبحر الأسود.

وحسب وسائل إعلام روسية، استخدمت السفينة لتأمين حراسة السفن في أثناء دخولها الميناء وفي منطقة الشحن والتفريغ.

وأوضح الإعلام الروسي مواصفات "تارانتول" التقنية، كالتالي:

- إزاحتها الكاملة 257 طناً

- طولها 39.98 متراً

- عرضها 7.91 أمتار

- غاطسها 1.96 متراً

وتعمل بثلاثة محركات ديزل بقوة إجمالية تبلغ 14100 حصان،

- سرعتها القصوى 34 عقدة (نحو 63 كيلومتراً في الساعة)،

- مدى إبحارها 1540 ميلاً بحرياً بسرعة 14 عقدة، و500 ميل بسرعة 34 عقدة.

ويضم تسليحها مدفعين آليين مزدوجين عيار 30 ملم من طراز أي كيه-230، ويبلغ عدد طاقمها 30 فرداً.

وتم استهداف صهاريج وقود وناقلتي نفط وثلاث ناقلات للبضائع الجافة تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.