السعودية تدين الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الهجوم على مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في العراق.

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها ورفضها بأشد العبارات للهجمات الظالمة على كردستان العراق"، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق الشقيقة وسلام أراضيها".

وأكدت من جديد "الرفض التام" للرياض لجميع العمليات العدائية التي تستهدف "الشخصيات القانونية والسياسية" وكل ما يتعلق بأمن مؤسسات الدولة العراقية أو التي من شأنها أن تزعزع "أمنها واستقرارها".

كما أكد البيان مجدداً رفض المملكة العربية السعودية "لجميع أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك سيادتها، ومخالفة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".

يوم الاثنين، هاجمت طائرتان مسيرتان مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في العراق ، وبحسب حكومة إقليم كردستان، فقد تم إطلاقهما من الأراضي الإيرانية.