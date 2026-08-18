القضاء السوري يحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد

أصدر القضاء السوري الثلاثاء حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.

وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان عن "تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".



وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".

ووفقا لقناة الإخبارية السورية، فقد ارتبط اسم وسيم الأسد بملفات تتعلق بالقتل والاتجار بالمخدرات وترويجها، إلى جانب اتهامات أخرى مثل الابتزاز وتشكيل مجموعات مسلحة وارتكاب جرائم حرب.

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 عند الحدود السورية اللبنانية ضمن حملة ملاحقة رموز نظام الأسد.

وبدأت محاكمة وسيم الأسد في 24 يونيو الماضي، وتضمنت الجلسات الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة شهادات إضافية.