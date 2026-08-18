ببطارية خيالية وسعر لا يُنافس.. "بوكو" تكتسح الفئة الاقتصادية بطراز M8 الجديد

تُوسّع شركة بوكو سلسلة هواتف M8 مرة أخرى، وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الطراز الأحدث مُوجّه لمن يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي ممتاز دون إنفاق مبالغ طائلة. ورغم أن الشركة قد طرحت بالفعل إصدارات بمواصفات أعلى في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الطراز يبدو الخيار الأنسب من حيث السعر ضمن هذه السلسلة.

مواصفات هاتف Poco M8x 5G

تشير المواصفات المسربة إلى أن هاتف Poco M8x 5G سيأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وبذلك، سيكون أول هاتف من سلسلة M8 يستخدم شاشة LCD، بعد كل من M8 (الذي أُطلق في يناير) و M8 Power Stick الأحدث المزود بشاشات AMOLED. من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD. كما يُشاع أنه سيأتي بنظام HyperOS 3 مثبتًا مسبقًا.

ميزات هاتف Poco M8x 5G

ميزات هاتف Poco M8x 5G



يبدو أن عمر البطارية يُمثل أولوية، حيث تشير التقارير إلى بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة وشحن سلكي بقوة 33 واط. لا تزال تفاصيل الكاميرا شحيحة، على الرغم من أن الإعلانات التشويقية الأخيرة لشركة Poco قد أظهرت إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED. أما من ناحية التصميم، فهناك حديث عن خيار اللون الأخضر مع وحدة كاميرا مطلية بالذهب وإطار مسطح.

تتطابق المواصفات المسربة للجهاز بشكل كبير مع ما تم تداوله حول هاتف Redmi 17C 5G ، والذي من المتوقع أن يستخدم شاشة LCD بحجم 6.9 بوصة ودقة 720p، ومعالج Dimensity 6300 نفسه، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط. وبناءً على المعلومات الأخيرة، لم تعد التكهنات السابقة التي ربطت هاتف M8x بهاتف Redmi 17 5G (الذي يستخدم معالج Snapdragon 4 من الجيل الخامس وبطارية أكبر بسعة 7500 مللي أمبير) دقيقة.

في الهند، سيصبح هاتف Poco M8x 5G ثالث طراز من سلسلة M8. لم تؤكد شركة Poco بعد تاريخ الإطلاق أو السعر النهائي أو المواصفات الكاملة، كما أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المُعلنة لا تزال بحاجة إلى تأكيد رسمي.