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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تطلق هاتف Robot Phone في الصين بكاميرا جيمبال 200 ميجابكسل

Robot Phone
Robot Phone
احمد الشريف

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الجديد Robot Phone في السوق الصينية، الذي يأتي مزوداً بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مثبتة على نظام جيمبال ميكانيكي متطور، وبمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وفقاً لما ذكرته عدة تقارير تقنية .

نظام جيمبال التيتانيوم الأصغر في الصناعة

يكمن الابتكار الأبرز في الهاتف في نظام الجيمبال المدمج، الذي تصفه هونر بأنه الأصغر في الصناعة . 

يستخدم النظام محركاً من التيتانيوم فائق الخفة بوزن 2.6 جرام وسمك 6 ملم، مع أكثر من 100 مكون دقيق، مما سمح بإخفائه في هيكل الهاتف البالغ سمكه 9.6 ملم . وتدّعي هونر أن النظام أصغر حجماً بنسبة 65% من الجيمبال التقليدي، وأقوى بنسبة 200% .

كاميرا 200 ميجابكسل وشراكة مع ARRI

تحمل الكاميرا الرئيسية مستشعراً بحجم 1/1.28 بوصة وفتحة f/1.6، وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K . 

ويتميز الهاتف بكونه الأول الذي يدمج تقنيات الألوان والمعالجة من شركة ARRI الرائدة في معدات السينما . 

يتضمن ذلك دعم تسجيل فيديو بصيغة ARRI LogC3 وملفات LUT للتدرج اللوني المباشر، إلى جانب مزايا أخرى مستوحاة من كاميرات ARRI السينمائية .

كاميرات متعددة ومزايا الذكاء الاصطناعي

بجانب الكاميرا الرئيسية، يضم الهاتف كاميرا بيريسكوبية ثانية بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.7x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل .

ويدعم نظام الجيمبال خاصية تتبع الهدف تلقائياً بالذكاء الاصطناعي، ويمكن التحكم فيه عبر الإيماءات والأوامر الصوتية . كما يضم الهاتف وضع "YOYO Robot Mode" الذي يمنح الكاميرا قدرات حركية تفاعلية، كالإيماء والرقص استجابة للموسيقى .

مواصفات متطورة وسعر مرتفع

يأتي Robot Phone بشاشة LTPO OLED بحجم 6.31 بوصة، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع مذهل يبلغ 6800 شمعة . 

يعمل بالهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت . 

تبلغ سعة البطارية 7060 مللي أمبير/ساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط . يتوفر الهاتف في الصين بلوني الفضي والرمادي، بأسعار تبدأ من 9,999 يوان صيني (حوالي 1,480 دولاراً) للنسخة 12/512 جيجابايت .

Robot Phone هونر شركة هونر

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