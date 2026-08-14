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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تستعد لإطلاق سلسلة Magic 9.. كاميرات بدقة 200 ميجابكسل ومعالج جديد

Magic 9
Magic 9
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هونر لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 الجديدة في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، لتكون الجيل الجديد من هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro اللذين أطلقتهما الشركة العام الماضي.

ورغم أن هونر أعلنت حتى الآن عن سلسلة Magic 9 بشكل عام، فمن المتوقع أن تضم الطرازين Magic 9 وMagic 9 Pro، وبدأت الشركة بالفعل في استقبال الحجوزات المسبقة للهواتف الجديدة في السوق الصينية.

إطلاق مرتقب في سبتمبر

أكدت هونر خلال فعالية إطلاق Honor Robot Phone أن سلسلة Magic 9 ستصل إلى السوق الصينية خلال شهر سبتمبر، في تعاون جديد مع شركة Arri الألمانية المتخصصة في معدات وتقنيات التصوير السينمائي.

كما أكدت الشركة أن الهواتف الجديدة ستتضمن مساعد الذكاء الاصطناعي Yoyo AI، بينما تكشف الصور التشويقية الرسمية عن تصميم يعتمد على وحدة كاميرات خلفية دائرية.

وبدأت هونر بالفعل استقبال الحجوزات المسبقة لهواتف السلسلة عبر متجر Honor Mall في الصين، تحت شعار ترويجي يحمل معنى “تجرأ على التفكير بشكل مختلف”.

موعد الإطلاق والمواصفات المتوقعة

ورغم عدم إعلان هونر عن موعد الإطلاق الرسمي حتى الآن، يشير تسريب جديد من المدون الصيني Digital Chat Station إلى أن الشركة قد تكشف عن السلسلة في 28 سبتمبر.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف Magic 9 قد تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر كبير بقياس 1/1.28 بوصة، إلى جانب فتحة عدسة f/1.57 ونظام تثبيت بصري للصورة.

كما يقال إن منظومة التصوير ستتضمن كاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر بقياس 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/2.6، مع الاستفادة من تقنيات التصوير الخاصة بـArri.

Magic 9

معالج جديد وبطارية ضخمة

ومن المتوقع أن تكون سلسلة Magic 9 من أوائل الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 الجديد، ما قد يمنحها قفزة ملحوظة في الأداء مقارنة بالجيل السابق.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن السلسلة ستدعم قلمًا إلكترونيا رسميا، إلى جانب مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي.

كما يتوقع أن تحصل الهواتف على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، بينما تشير المعلومات المتداولة إلى أن الإصدار الأساسي Magic 9 قد يأتي بشاشة قياس 6.36 بوصة.

مقارنة بالجيل السابق

كانت هونر قد أطلقت هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro في أكتوبر من العام الماضي، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي، تبدو سلسلة Magic 9 مرشحة لتقديم ترقية قوية في التصوير والأداء والذكاء الاصطناعي، خصوصا مع الاعتماد المرتقب على كاميرات بدقة 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon من الجيل الجديد.

Magic 9 هونر Magic 8 Pro

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