بطارية تدوم لأيام ومتانة خارقة! هونر تكشف رسمياً عن هاتف Honor X7e Plus 5G

كشفت شركة Honor النقاب عن هاتف Honor X7e ، وهو هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الرابع (4G) بشاشة 120 هرتز وبطارية 7500 مللي أمبير. والآن، كشفت الشركة النقاب عن هاتف Honor X7e Plus 5G، الذي يتميز بتقنية الجيل الخامس (5G)، وبطارية أكبر، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، ومعالج Snapdragon، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول مواصفاته وميزاته وسعره وتوافره

هاتف Honor X7e Plus 5G

يتميز هاتف Honor X7e Plus 5G بشاشة TFT LCD مقاس 6.87 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1592 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1020 شمعة/م²، بالإضافة إلى دعم وضعَي التعتيم الديناميكي وراحة العين. كما يأتي مزودًا بزر مخصص للذكاء الاصطناعي يتيح الوصول السريع إلى ميزات مثل ذاكرة الذكاء الاصطناعي، والبحث الدائري، وممحاة الذكاء الاصطناعي، وملخص الذكاء الاصطناعي، والتوصيات الذكية، وذلك بالضغط المطوّل. اكتشف المزيد هاتف دليل استخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد يأتي الهاتف الذكي مزودًا بمعالج سنابدراجون 4 من الجيل الرابع، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية نموذجية بسعة 8100 مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعتها الاسمية 7900 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتؤكد شركة هونر أن الهاتف مصمم للعمل في درجات حرارة تتراوح بين -30 درجة مئوية و50 درجة مئوية، وتدّعي أن البطارية تحتفظ بأكثر من 80% من سعتها بعد سنوات من الاستخدام المنتظم في ظل ظروف الاختبار الداخلية الخاصة بها.

ميزات هاتف Honor X7e Plus 5G

يأتي هاتف Honor X7e Plus 5G مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر إضافي، بينما يلتقط صور السيلفي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مع وضع رفع مستوى الصوت بنسبة 400%، وتقنية NFC، وماسح بصمة جانبي، وتقنية Bluetooth 5.1 مع دعم LDAC وaptX HD، ومنفذ USB Type-C، ودعم شريحتين SIM. كما يحمل الهاتف تصنيفات IP68 و IP69 و IP69K، وشهادة SGS Premium لمقاومة السقوط والسحق، ويبلغ قياسه 168.3 × 78.54 × 8.3 ملم، ويزن 216.5 جرامًا.

. يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 999 ريال قطري (حوالي 275 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 1099 ريال قطري (حوالي 300 دولار أمريكي).

يتوفر الهاتف بألوان الذهبي والأسود والفضي كما تم إطلاق الهاتف رسميًا ، لكن شركة Honor لم تُعلن بعد عن الأسواق الأخرى التي ستتوفر فيها النسخة.