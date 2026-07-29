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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً نفاد الشحن .. سامسونج تجهز مفاجأة ببطارية هاتف S27 Ultra القادم

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرها موقع  (9to5Google)، نقلاً عن موقع "جالاكسي كلوب" (GalaxyClub)، عن حصول هاتف "سامسونج" (Samsung) الرائد المرتقب "جالاكسي اس 27 ألترا" (Galaxy S27 Ultra) على تحديثات ضخمة وغير مسبوقة في سعة البطارية، لتنهي الشركة الكورية سنوات من الثبات على السعة القديمة.

تفاصيل سعة البطارية الجديدة والترقية الفنية

وأفد الموقع  التقني  أن وثائق الاعتماد وتسريبات سلاسل التوريد  أظهرت  أن بطارية هاتف Galaxy S27 Ultra تأتي بسعة مقدرة (Rated capacity) تبلغ 5,534 مللي أمبير في الساعة. ورجح التقرير أن تعلن الشركة رسمياً عن السعة النموذجية (Typical capacity) للبطارية لتتراوح بين 5,700 و5,800 مللي أمبير في الساعة.

وأوضح التقرير أن هذه التحديثات تمثل زيادة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالبطارية المقدرة لهاتف Galaxy S26 Ultra السابق والتي بلغت نحو 4,850 مللي أمبير (بسعة نموذجية 5,000 مللي أمبير)، وهي السعة المعتمدة بجميع طرازات "ألترا" منذ هاتف Galaxy S20 Ultra الصادر في عام 2020.

الاعتماد على تقنية بطاريات السيليكون والكربون

وأشار الموقع إلى أن الاعتماد على هذه السعات المرتفعة يعود للتوسع في استخدام تقنية بطاريات السيليكون والكربون (Silicon-carbon battery technology)، وهي التقنية التي اعتمدتها سامسونج للمرة الأولى بداخل سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 8.

وأضاف الموقع أن التقنية الجديدة تتيح رفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر بداخل خلايا البطارية، دون الحاجة للزيادة المباشرة في سمك الهاتف أو وزنه الخارجي.

بطارية طراز Galaxy S27 Pro وموعد الطرح

وأشار موقع 9to5Google إلى أن التسريبات تضمنت أيضاً مواصفات بطارية الطراز الجديد بداخل السلسلة "جالاكسي اس 27 برو" (Galaxy S27 Pro)؛ حيث كشفت عن سعة مقدرة بلغت 5,087 مللي أمبير في الساعة، والتي من المتوقع الترويج لها تسويقياً بسعة نموذجية تبلغ 5,200 إلى 5,300 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج رسمياً عن كافة تفاصيل وسلسلة هواتف Galaxy S27 خلال مؤتمرها السنوي المعتاد في أوائل عام 2027.

سامسونج Galaxy S27 Ultra جالاكسي اس 27 ألترا

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