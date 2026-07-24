خلال حدث Galaxy Unpacked الذي أقيم الأسبوع الماضي، كشفت شركة سامسونج رسميا عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، والذي يضم ثلاثة أجهزة هي Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8.

كيفية التقاط لقطة شاشة على سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra؟

ومع إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra، يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة التقاط لقطة شاشة على الجهاز، وتوفر سامسونج طريقتين مختلفتين لتنفيذ ذلك:

الطريقة الأولى: استخدام أزرار الهاتف



تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعا، وهي مشابهة للطريقة المستخدمة في معظم هواتف سامسونج وأجهزة أندرويد الأخرى، وذلك من خلال:

1. اضغط في الوقت نفسه على زر خفض مستوى الصوت وزر التشغيل/القفل.

2. استمر بالضغط لمدة ثانية تقريبا.

3. ستظهر حركة متحركة على الشاشة تؤكد التقاط لقطة الشاشة.

4. ستظهر معاينة صغيرة للصورة في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة.

5. يمكن للمستخدم بعدها تعديل الصورة وقصها أو إضافة ملاحظات أو الكتابة عليها، أو مشاركتها مباشرة دون تعديل.



اتف Galaxy Z Fold 8 Ultra

الطريقة الثانية: استخدام إيماءة راحة اليد:



توفر سامسونج طريقة أخرى لالتقاط الشاشة عبر حركة اليد، لكنها تحتاج إلى تفعيلها يدويا أولا، لتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:



1. من إعدادات الهاتف افتح الميزات المتقدمة Advanced Features.

2. اضغط على قائمة الحركات والإيماءات Motions and gestures.

3. فعل خيار Palm swipe to capture.

4. بعد التفعيل، يمكن التقاط لقطة شاشة عبر تمرير حافة اليد على الشاشة من أحد الجوانب.

5. سيعرض الهاتف شرحا لطريقة تنفيذ الحركة عند تشغيل الميزة للمرة الأولى.



يفضل بعض المستخدمين هذه الطريقة بعد تجربتها لأنها أسرع وأسهل من استخدام الأزرار.



طريقة الطلب المسبق لهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra

أصبح الهاتف متاحا للطلب المسبق، على أن يبدأ البيع الرسمي للجهاز في الأسواق اعتبارا من 7 أغسطس، ويتوافر مقابل سعر:

- Galaxy Z Fold 8 Ultra بسعة 256 جيجابايت: بسعر 2099.99 دولارا.

Galaxy Z Fold 8 Ultra بسعة 512 جيجابايت: بسعر 2299.99 دولارا.

Galaxy Z Fold 8 Ultra بسعة 1 تيرابايت: بسعر 2699.99 دولارا.

وتوفر سامسونج حاليا إمكانية الحجز المسبق لـ Galaxy Z Fold 8 Ultra، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.