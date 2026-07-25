سعر سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra.. هاتف قابل للطي بتصميم فاخر وبطارية أكبر

يبحث الكثيرون عن سعر هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra الجديد، الذي كشفت عنه شركة سامسونج مؤخرا ضمن فئة الهواتف القابلة للطي الفاخرة، حيث يأتي بتصميم متطور وتحسينات ملحوظة في الأداء وعمر البطارية وتجربة الاستخدام، ليواصل منافسة الأجهزة الأعلى في سوق الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف كأحدث محاولة من سامسونج لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للطي، مع تصميم أكثر نحافة، وشاشة كبيرة، وتحسينات في البطارية وتجربة الاستخدام، ليواصل سلسلة الهواتف التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أعلى المواصفات دون النظر إلى السعر المرتفع.

تصميم نحيف وتجربة مختلفة عن الهواتف التقليدية

لا يعتمد Galaxy Z Fold 8 Ultra فقط على المواصفات المكتوبة أو الصور، إذ تكمن جاذبية الهواتف القابلة للطي في الإحساس المختلف الذي تقدمه مقارنة بالهواتف التقليدية.

ويواصل الهاتف الجديد النهج الذي بدأه Galaxy Z Fold 7، الذي اعتبر أول هاتف قابل للطي من سامسونج يمنح إحساسا حقيقيا بالمستقبل بفضل تصميمه فائق النحافة ومظهره الأكثر فخامة.

ويتميز Galaxy Z Fold 8 Ultra بتصميم مربع الحواف من جميع الجوانب، مع إحساس واضح بالنحافة وجودة التصنيع العالية، كما تتكامل واجهة One UI مع التصميم الخارجي لتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة.

كما حصلت الشاشة الداخلية على تحسينات تشمل تقليل الانعكاسات وتقليل وضوح أثر الطي مقارنة بالأجيال السابقة.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

بطارية أكبر دون زيادة الوزن

ورغم حمل الهاتف اسم Ultra، فإن التحسينات لا تمثل قفزة كاملة إلى فئة جديدة، إذ يعد الجهاز تطويرا مباشرا لهاتف Galaxy Z Fold7 أكثر من كونه إصدارا مختلفا كليا.

ويأتي أبرز تغيير في البطارية، حيث ارتفعت السعة إلى 5000 مللي أمبير مقارنة بـ 4400 مللي أمبير في الجيل السابق، مع الحفاظ على وزن يبلغ 215 جراما فقط.

ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتماد سامسونج لأول مرة بطارية مصنوعة من تقنية السيليكون كربون، التي تسمح بزيادة السعة مع الحفاظ على حجم ووزن مناسبين.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

هل هو أفضل هاتف قابل للطي؟

بالنسبة للمستخدمين الراغبين في شراء هاتف قابل للطي من سامسونج، فإن الاختيار أصبح أكثر تعقيدا بين الطرازات الجديدة.

ويقدم Galaxy Z Fold 8 Ultra تجربة مألوفة، فهو يعمل كهاتف تقليدي عند إغلاقه، ويتحول إلى جهاز قوي لتعدد المهام عند فتحه، دون حاجة المستخدم إلى التكيف بشكل كبير مع تصميم جديد.

في المقابل، يقدم Galaxy Z Fold 8 تصميما أكثر اختلافا بشاشة مربعة، وهو ما قد يجعله خيارا جذابا لمحبي مشاهدة المحتوى والعمل على الشاشة الكبيرة.

ويرى بعض المختبرين أن التصميم المربع يوفر راحة أكبر عند الكتابة على لوحة المفاتيح الافتراضية، بينما تمنح الشاشة الداخلية لهاتف Fold8 Ultra تجربة أفضل لعرض الصور ومقاطع الفيديو ذات النسبة الشائعة 16:9.

أسعار Galaxy Z Fold 8 Ultra

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra داخل علبة تحتوي على كابل USB-C بقدرة 3 أمبير 3A، ويتوفر بثلاثة ألوان رئيسية هي Graphite وCream وViolet Shadow، إضافة إلى لون رابع حصري عبر متجر سامسونج الإلكتروني باسم Green Shadow.

ويتوفر الجهاز بإصدارين من الذاكرة والتخزين:

- بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين بسعر يبلغ نحو 2099.99 دولارا.

- بسعة 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين بسعر نحو 2299.99 دولارا.