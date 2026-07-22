عملاق جديد من هونر.. كل ما تريد معرفته عن Honor Pad X9 Max الجديد

في عام 2023، كشفت شركة Honor النقاب عن جهاز Honor Pad X9 ، ثم أطلقت جهاز Pad X9a في عام 2025.

وإذا كنت تعتقد أن الشركة قد انتهت من هذه السلسلة، فقد فاجأت الجميع الآن بإطلاق طراز جديد هو Honor Pad X9 Max.

يأتي هذا الجهاز اللوحي الجديد، الذي أُعلن عنه في المملكة المتحدة، بشاشة كبيرة مقاس 13 بوصة، وبطارية بسعة 10100 مللي أمبير، ونظام تشغيل Android 16، ومعالج Snapdrago. إليك كل ما تحتاج معرفته عن مواصفاته وميزاته وسعره.

مواصفات وميزات جهاز Honor Pad X9 Max

يتميز جهاز Honor Pad X9 Max بشاشة LCD مقاس 13 بوصة بدقة 2500 × 1560 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 700 شمعة/م² بتقنية HBM، ودعم 1.07 مليار لون. كما توفر الشاشة وضع عرض يُحاكي الورق، وخاصية التعتيم DC، وشهادات TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وخلوّ الشاشة من الوميض، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 88%.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 6s 4G Gen 2. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع دعم بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. ويعمل الجهاز ببطارية سعة 10100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتقول Honor إن البطارية توفر ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو أو 13 ساعة من القراءة بشحنة واحدة.

يعمل جهاز Pad X9 Max اللوحي بنظام MagicOS 10 المبني على نظام Android 16، ويتضمن ميزات مثل تطبيق AI Memo، وإدارة الملفات بأسلوب سطح المكتب، ومشاركة الملفات عبر منصات متعددة مع أجهزة Android وiOS وHarmonyOS وWindows وmacOS. ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل أيضًا.