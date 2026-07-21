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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فوربس تكشف الموعد المرجح لإطلاق هاتف iPhone 18 Pro استناداً لجدول فعاليات آبل

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

كشف تقرير صحفي نشره موقع "فوربس" (Forbes) عن الموعد المرجح لإجراء المؤتمر الصحفي الخاص بشركة "آبل" (Apple) للكشف عن هاتفها المرتقب "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro)، استناداً إلى تحليل جدول الفعاليات والمؤتمرات السنوية التي نظمتها الشركة الأمريكية على مدار الـ 15 عاماً الماضية.

جدول مؤتمرات آبل السنوي وتاريخ الإطلاق المتوقع 

وبحسب ما ذكره الكاتب التقني ديفيد فيلان (David Phelan) في تقريره المنشور على موقع "فوربس"، تشير السجلات الزمنية التاريخية لإطلاق هواتف آيفون منذ عام 2011 إلى التزام آبل الصارم بتنظيم مؤتمرها الخريفي الرئيسي في الأسبوعين الأوليين من شهر سبتمبر، وتحديداً يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأوضح التقرير أن مراجعة التواريخ السابقة تعزز فرضية الكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro في منتصف شهر سبتمبر من عام 2026، حيث تفضل الشركة فتح باب الحجز المسبق للأجهزة الجديدة يوم الجمعة الذي يلي المؤتمر مباشرة، على أن تبدأ عمليات الشحن والتسليم الميداني للجمهور ومنافذ التجزئة في الجمعة التالية له.

المواصفات والترقيات المرتقبة لهاتف iPhone 18 Pro 

وأفاد التقرير الفني بأن التسريبات المتداولة حول هاتف iPhone 18 Pro تشير إلى تزويده بتحديثات عتادية بارزة؛ وفي مقدمتها معالج من طراز A20 المطور بنانو متريات حديثة لرفع كفاءة المعالجة وتقليل استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية، إلى جانب دمج وحدة معالجة عصبية متقدمة لدعم وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي محلياً.

وشملت التوقعات الهندسية المذكورة في التقرير تحسينات على منظومة التصوير؛ حيث يُنتظر تزويد الكاميرا الرئيسية بمستشعر ذي فتحة عدسة متغيرة تتكيف تلقائياً مع ظروف الإضاءة المختلفة، بالتزامن مع تقليص مساحة الحواف الشاشية الخارجية واستخدام طبقات حماية زجاجية أكثر صلابة ومقاومة للانعكاس الضوئي.

استراتيجية التوزيع والتوفر في الأسواق العالمية 

وأشار التقرير الإخباري لموقع فوربس إلى أن آبل تسعى من خلال التثبيت الزمني لمؤتمر سبتمبر إلى ضبط جداول التوريد العالمية وضمان تدفق الشحنات إلى الأسواق الرئيسية قبل بدء موسم التسوق والاحتفالات في الربع الأخير من العام، بما يعزز أرقام المبيعات التشغيلية للقطاع المحمول بالشركة.

ولم تصدر شركة آبل أي دعوات رسمية أو بيانات تأكيدية حتى الآن تحديد الموعد النهائي للمؤتمر الصحفي الخاص بسلسلة iPhone 18 Pro، وتلتزم الشركة فرض السرية التجارية المعتادة على مواعيد الأحداث والأسعار الرسمية لحين اقتراب الموعد النهائي للطرح في الأسواق العالمية.

iPhone 18 Pro iPhone 18 آبل

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