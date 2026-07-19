شركة آبل تقرر رفع أسعار اشتراكات خدمة +iCloud السحابية في مصر وتركيا بنسبة 25%

أعلنت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية رسمياً عن زيادة أسعار باقات الاشتراك الشهري في خدمتها للتخزين السحابي المدفوعة "+آي كلاود" (+iCloud) داخل أسواق مصر وتركيا، لتسجل القوائم السعرية الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى 25% مقارنة بالتعريفة السابقة المعتمدة في الدولتين.

تفاصيل التعديلات السعرية لباقات +iCloud في مصر

وأوضحت البيانات الرسمية المرسلة للمستخدمين الصادرة عن الشركة الأمريكية، أن هيكلة الأسعار المحدثة شملت جميع السعات التخزينية المتاحة عبر المنصة الرقمية. وذكر التقرير الفني المرفق بالإعلان أن التعديلات الجديدة جرى تطبيقها مباشرة على حسابات المشتركين، لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الصرف المحلية المعمول بها في الأسواق المستهدفة.

وبموجب اللوائح السعرية المحدثة في السوق المصرية، ارتفعت تكلفة الباقة الأساسية بسعة 50 جيجابايت (GB)، تلتها زيادة موازية في باقة 200 جيجابايت، وصولاً إلى السعات التخزينية الضخمة المخصصة للعائلات والمطورين والتي تشمل سعات 2 تيرابايت (TB) و6 تيرابايت و12 تيرابايت، حيث طبقت النسبة المقررة للزيادة والمقدرة بـ 25% على كافة المستويات بشكل موحد.

تأثير رفع الأسعار على المشتركين في تركيا

وأظهرت وثائق الدعم الفني لشركة آبل أن سوق تركيا شهدت تطبيق نفس النسبة من الارتفاع السعري على باقات +iCloud السحابية، نظراً للظروف الاقتصادية المحلية وتعديلات الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية المستوردة. وأشارت البيانات الفنية إلى أن الفواتير الدورية المقبلة لعملاء الشركة في تركيا ستصدر بالقيم المالية المحدثة لضمان استمرار تدفق الخدمة وميزات الأمان المصاحبة لها.

وتتضمن اشتراكات +iCloud المدفوعة مجموعة من الخصائص الأمنية المتقدمة بجانب المساحات التخزينية الإضافية، ومنها ميزة الترحيل الخفي (Private Relay) لتشفير تصفح الإنترنت، وميزة إخفاء البريد الإلكتروني (Hide My Email)، بالإضافة إلى دعم تشفير كاميرات المراقبة المنزلية الذكية (HomeKit Secure Video)، وهي الميزات التي ستبقى متاحة للمشتركين دون أي تغيير في خصائصها التقنية بعد الزيادة الأخيرة.

مواعيد التطبيق وآليات سداد الاشتراكات

وأشارت تقارير قطاع التوزيع في آبل إلى أن الأسعار المحدثة دخلت حيز التنفيذ الفعلي للمشتركين الجدد الذين يسجلون في الخدمة لأول مرة عبر هواتف آيفون وحواسب ماك، بينما سيتم تطبيق التعريفة الجديدة على المشتركين الحاليين بشكل تدريجي عند حلول موعد تجديد الدورة الافتراضية للاشتراك الشهري الخاص بكل مستخدم عبر البريد الإلكتروني المسجل.

ولم تكشف شركة آبل في مستنداتها الحالية عن وجود نية لرفع أسعار بقية الخدمات الرقمية التابعة لها مثل "آبل ميوزك" (Apple Music) أو منصة "آبل تي في بلس" (+Apple TV) في مصر وتركيا خلال الفترة الراهنة، وفضلت التركيز على تعديل قطاع التخزين السحابي فقط، على أن يتم إرسال إشعارات رسمية مسبقة للمستهلكين في حال اتخاذ أي قرارات مستقبلية تخص بقية حزم البرمجيات المدفوعة.