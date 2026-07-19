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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حالة من الاستياء بين صفوف الجمهوريين في واشنطن بسبب قانون «حماية أهلية الناخبين»

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى الحصول على موافقة الكونجرس فيما يتعلق بقانون "حماية أهلية الناخبين الأمريكيين"، "تثير حالة من الاستياء لدى الجمهوريين؛ إذ يرون أنه يختار معارك خاطئة مع حزبه قبيل انتخابات منتصف الولاية الحاسمة المقررة في نوفمبر 2026".

وأضافت الصحيفة - في تقرير - أن "هذا الاستياء تفاقم بسبب الخطاب الذي ألقاه ترامب في وقت الذروة مساء الخميس الماضي، والذي عاد فيه لاستعراض تذمره وشكواه بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020. فقد انتقد ترامب الآلية الانتخابية الأمريكية وحث الجمهوريين في الوقت ذاته على إقرار قانون (SAVE America) الذي يفرض تقديم إثبات للجنسية كشرط لتسجيل الناخبين، ويشترط إبراز بطاقة هوية للناخب عند الإدلاء بالصوت".

وقد تعثرت جهود تمرير مشروع القانون هذا بسبب أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، يرون أن التشريع لا يحظى بالدعم الكافي لإقراره في المجلس، حسب "ذا هيل".

ويرى بعض الجمهوريين أن إصرار ترامب على تمرير التشريع في ظل المعارضة القائمة "يُعد إهداراً للوقت، فضلاً عن أن تصريحاته التي تشكك في ثقة الجمهور بالنظام الانتخابي الأمريكي تصرف الحزب الجمهوري عن التركيز على رسائل انتخابية أكثر فاعلية خلال عام الانتخابات"، وذلك حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية.

وفي هذا الصدد، صرّح جيسون كابل رو، وهو خبير استراتيجي جمهوري من ولاية ميشيغان، لموقع "ذا هيل" (The Hill) قائلاً: "بالنسبة لي، إنها مجرد فرصة ضائعة للحديث عن قضية سيبني عليها الناخبون قراراتهم الفعلية عند التصويت".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس

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