رويترز: الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح استطلاع لرويترز، أن الاقتصاد المصري أظهر متانة أكبر في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

ولفت إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في السنة المالية 2025-2026 مقابل 4.6% في توقعات أبريل

كما أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في 2027-2028 و5.5% في 2028-2029

وأشار إلى قوة البنية الاقتصادية المصرية حدت من تأثير تداعيات حرب الشرق الأوسط على توقعات النمو

وأكمل: الاقتصاد المصري تجاوز الصدمة الخارجية على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران.