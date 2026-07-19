قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن
اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ناقلة لـ نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ
إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا
القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه
1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
59 تهمة بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.. السلطات الأمريكية تعتقل أندرو تيت وشقيقه تريستان
الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف
مدير مواني العقبة: لا تأثير على سير العمل بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف

الخبز
الخبز
محمد البدوي

تواصل الحكومة استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الدعم وتعزيز كفاءته، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.

محاضر ل ٣ مخابز تلاعبت فى الخبز ببورسعيد

الحفاظ على الشفافية

ويترقب المستفيدون الإعلان الرسمي عن تفاصيل النظام الجديد، وسط تأكيدات بأن المنظومة س

تتضمن آليات واضحة لتسعير السلع، والتوسع في منافذ الصرف، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على الشفافية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال المواطنين.

 التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم

وكشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي المرتقبة، موضحًا أن قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز ستعادل نحو 1.5 جنيه للرغيف بدلًا من الدعم الحالي الذي يبلغ 20 قرشًا، في حين سيباع الخبز للمواطن بالسعر المحدد وفق آليات المنظومة الجديدة.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر كيلو السكر سيُحتسب وفق قيمته الفعلية، ليتراوح بين 25 و30 جنيهًا بدلًا من السعر المدعوم الحالي البالغ 12.60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه سيُطبق على الزيت وعدد من السلع الأخرى ضمن النظام الجديد.

الخبز السياحي

تفاصيل منظومة الدعم النقدي

وأضاف أن الحكومة ستعقد خلال الفترة المقبلة مؤتمرًا صحفيًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التموين، للإعلان عن جميع تفاصيل منظومة الدعم النقدي وآليات تنفيذها، والرد على استفسارات المواطنين.

منافذ صرف السلع التموينية

وأشار خليل إلى أن عدد منافذ صرف السلع التموينية سيشهد توسعًا كبيرًا، ليرتفع إلى نحو 150 ألف منفذ مقارنة بـ80 ألف منفذ حاليًا، بما يوفر خيارات أوسع للمواطنين في الحصول على السلع من المنافذ التي تناسبهم.

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

إعلان أسعار السلع

وأكد أن المنظومة الجديدة ستلزم جميع المنافذ بإعلان أسعار السلع بشكل واضح، بما يضمن الشفافية، ويحمي المواطنين من أي محاولات للتلاعب أو المغالاة في الأسعار، ويعزز قدرة المستفيدين على اختيار احتياجاتهم بحرية.

واختتم بالتأكيد على أن تفاصيل التطبيق وآليات احتساب الدعم سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، بما يوضح للمواطنين كيفية الاستفادة من المنظومة الجديدة والإجراءات المنظمة لها.

كيلو السكر سعر كيلو السكر الحكومة الدعم النقدي الحفاظ على الشفافية السلع التموينية منظومة الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

المتهم

بعد تحرشه بـ 4 فتيات.. محمد طاهر صاحب بيت فاطم للمحاكمة يواجه هذه العقوبة

مجلس النواب

100% إتاحة للخدمات الرياضية.. تعرف على مستهدفات قطاع الرياضة بخطة التنمية بعد اعتمادها

تعبيرية

لحماية المستهلكين.. القانون يفرض التزامات جديدة على الموردين قبل الشراء أون لاين

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

المزيد