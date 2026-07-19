الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف

تواصل الحكومة استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الدعم وتعزيز كفاءته، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.

الحفاظ على الشفافية

ويترقب المستفيدون الإعلان الرسمي عن تفاصيل النظام الجديد، وسط تأكيدات بأن المنظومة س

تتضمن آليات واضحة لتسعير السلع، والتوسع في منافذ الصرف، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على الشفافية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال المواطنين.

التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم

وكشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي المرتقبة، موضحًا أن قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز ستعادل نحو 1.5 جنيه للرغيف بدلًا من الدعم الحالي الذي يبلغ 20 قرشًا، في حين سيباع الخبز للمواطن بالسعر المحدد وفق آليات المنظومة الجديدة.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر كيلو السكر سيُحتسب وفق قيمته الفعلية، ليتراوح بين 25 و30 جنيهًا بدلًا من السعر المدعوم الحالي البالغ 12.60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه سيُطبق على الزيت وعدد من السلع الأخرى ضمن النظام الجديد.

تفاصيل منظومة الدعم النقدي

وأضاف أن الحكومة ستعقد خلال الفترة المقبلة مؤتمرًا صحفيًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التموين، للإعلان عن جميع تفاصيل منظومة الدعم النقدي وآليات تنفيذها، والرد على استفسارات المواطنين.

منافذ صرف السلع التموينية

وأشار خليل إلى أن عدد منافذ صرف السلع التموينية سيشهد توسعًا كبيرًا، ليرتفع إلى نحو 150 ألف منفذ مقارنة بـ80 ألف منفذ حاليًا، بما يوفر خيارات أوسع للمواطنين في الحصول على السلع من المنافذ التي تناسبهم.

إعلان أسعار السلع

وأكد أن المنظومة الجديدة ستلزم جميع المنافذ بإعلان أسعار السلع بشكل واضح، بما يضمن الشفافية، ويحمي المواطنين من أي محاولات للتلاعب أو المغالاة في الأسعار، ويعزز قدرة المستفيدين على اختيار احتياجاتهم بحرية.

واختتم بالتأكيد على أن تفاصيل التطبيق وآليات احتساب الدعم سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، بما يوضح للمواطنين كيفية الاستفادة من المنظومة الجديدة والإجراءات المنظمة لها.