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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة يفتح باب التقديم للنسخة الرابعة من سيني جونة للمواهب الناشئة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
محمد نبيل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم لبرنامج “سيني جونة للمواهب الناشئة” للعام الرابع على التوالي.

ويفتح برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة باب التقديم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا أو صناع الأفلام في بدايات مسيرتهم المهنية. 

ويشترط أن يكون المشاركون طلابًا أو خريجين لبرامج السينما والإعلام، أو أن يكونوا قد ساهموا في فيلم أو مسلسل عُرض للجمهور، أو أن يكونوا بصدد تطوير مشروع مرتبط بالسينما.

وأتاح البرنامج منذ إطلاقه عام 2023، الفرصة لأكثر من 300 موهبة شابة من صناع الأفلام للوصول إلى صناعة السينما الإقليمية والدولية، والتواصل مع صناع السينما في المنطقة. 

وأسهم “سيني جونة للمواهب الناشئة” في جعل خريجيه يؤسسون شركات إنتاج، وينتجون أفلاما روائية، ويشاركون في مهرجانات عالمية مرموقة مثل مهرجان كان السينمائي الدولي (فرنسا)، ومهرجان روتردام للفيلم العربي (هولندا)، ومهرجان صندانس السينمائي (أمريكا)، ومهرجان هوت دوكس (كندا)، وسوق دوربان للأفلام (جنوب أفريقيا).


يواصل المهرجان هذا العام توسيع نطاق ما يقدمه برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، من خلال عقد شراكات جديدة مع مؤسسات رائدة في مجالي التعليم والتطوير المهني؛ لتقديم الدعم على مدار العام، حتى تتجاوز استفادة المشاركين أسبوع المهرجان نفسه، المقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر القادم، إلى جانب توسيع نطاقه لاستقبال المزيد من المشاركين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويتضمن سيني جونة للمواهب الناشئة، عدة مسارات، تشمل:

المسار الرئيسي: 

يتيح للمخرجين، والكتاب، والمنتجين، وصناع الأفلام الشباب حضور العروض، والورش، والندوات، ويقدم فرص للتشبيك مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مسار "سي مي": 

يستهدف الممثلين الصاعدين ويدربهم على التعامل بثقة خلال تجربة السجادة الحمراء ومع الصحافة والإعلام ورواد الصناعة.

مسار "زوايا":

يرعى المصورين، والنقاد، وصناع المحتوى الشباب عبر إشراكهم في التغطية الإعلامية للمهرجان بالتعاون مع المركز الصحفي للمهرجان.

مسار "كلاكيت تاني مرة":

يتيح لخريجي البرنامج العودة كمرشدين للمشاركين الجدد، مع الاستمرار في تطوير شبكاتهم المهنية.
 

ومن جهته، قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "يضيف سيني جونة للمواهب الناشئة المزيد من الروح الشابة للمهرجان، من خلال تواجد عقول وطاقات مفعمة بالحيوية، فخلال الأعوام القليلة للبرنامج، شاهدنا كيف نجح المشاركون في البرنامج في شق طريقهم الخاص في صناعة السينما، ومنهم من أصبحوا زملاء في فريق المهرجان أيضًا".
 

وقالت حياة الجويلي، رئيسة سيني جونة للمواهب الناشئة: "في كل عام، نلتقي مشاركين يدخلون المهرجان وهم غير واثقين من مكانهم في هذه الصناعة، ويغادرون وهم يحملون رؤية واضحة لوجهتهم المقبلة، لافتة إلى أن توسيع البرنامج لا يتعلق فقط بالأعداد، بل بضمان وصول هذه التجربة إلى مزيد ممن يحتاجون إليها".

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