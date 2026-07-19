الجيش الأردني يستنفر.. اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.. تفاصيل

قالت ربى أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن القوات المسلحة الأردنية أعلنت أنها اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة، من أصل 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى اعتراض هذه الصواريخ بكفاءة عالية من قبل الدفاعات الجوية الأردنية، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. كما سُمع دوي انفجارات في مدينة العقبة، نتيجة اعتراض هذه الصواريخ.

أوضحت أنه في المقابل، تبقى القوات المسلحة الأردنية على أعلى درجات الجاهزية، لاعتراض أي صواريخ أو مقذوفات قد تخترق المجال الجوي الأردني، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أنه يبدو أن إيران تسعى إلى توسيع رقعة هذا الصراع، والزج بالأردن في مواجهة ليس طرفًا فيها، ولن تكون أراضيه ساحةً لتصفية الحسابات أو منصةً لأي عملية عسكرية ضد أي طرف من أطراف المواجهة الأمريكية الإيرانية.

سقوط شظايا هذه الصواريخ

وأكدت أن فرق سلاح الهندسة الملكي توجهت إلى مواقع سقوط شظايا هذه الصواريخ، وكذلك إلى موقع سقوط الصاروخ، وذلك وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بهدف تأمين تلك المواقع والتعامل معها.