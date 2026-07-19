أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تعترض صواريخ إيرانية أطلقت نحو العقبة بالأردن.. تفاصيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إيلات، تقع في جنوب إسرائيل، وهي ملاصقة وحدودية مع مدينة العقبة الأردنية، لذلك فإن الأصوات التي سُمعت في إيلات جاءت جراء الاعتراضات التي نُفذت في العقبة، وجراء إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو العقبة.

وأوضحت المراسلة أن كل من تواجد في إيلات استمع إلى أصوات انفجارات، نتيجة قيام منظومة الدفاع الأمريكية، كما قال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو العقبة.

ولفتت دانا ابو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بيان جيش الاحتلال قال إنه قبل قليل تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة في الأردن، بالقرب من جنوب البلاد، وأن هناك تخوفًا إسرائيليًا من سقوط بعض المقذوفات داخل الأراضي الإسرائيلية نتيجة هذا الإطلاق.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال قال إنه قد تُفعَّل صفارات الإنذار في جنوب البلاد، إلا أنها لم تُفعَّل، ولم تتغير تعليمات قيادة الجبهة الداخلية؛ أي لم تُفتح الملاجئ، ولم يُطلب من الإسرائيليين التوجه إليها، كما أكد أنه لا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وأنه في حال حدوث أي تغيير سيتم تحديث هذه التعليمات.

اعترضت صواريخ إيرانية

ولفتت إلى أن إذاعة جيش الاحتلال قالت إن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية هي التي اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه العقبة، وإن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت شظايا صواريخ الاعتراض، ظنًا منها أنها قد تسقط أو تتجه بالقرب من إيلات.