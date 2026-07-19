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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن ويؤكد تضامن لبنان معهما

نواف سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن ويؤكد تضامن لبنان معهما
نواف سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن ويؤكد تضامن لبنان معهما
أ ش أ

 أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا تضامن لبنان معهما.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما رئيس الوزراء اللبناني مع كل من الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني.

وأكد سلام أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لأمن الكويت والأردن ولسلامة أراضيهما، كما تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وشدد على وقوف لبنان الثابت إلى جانب الكويت والأردن في مواجهة كل ما يهدد سيادتهما وأمنهما، مؤكدًا تضامن لبنان الكامل مع البلدين الشقيقين في هذه الظروف الدقيقة.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الاعتداءات الإيرانية المستمرة دولة الكويت المملكة الأردنية الهاشمية

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