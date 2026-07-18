وافقت السلطات الصينية رسميا لشركة آبل على إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence

حصلت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية أخيرًا على الموافقة الرسمية والتنظيمية اللازمة من الجهات الحكومية في جمهورية الصين الشعبية لإطلاق حزمة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) داخل الأسواق الصينية، بعد أشهر من المراجعات والتدقيق الأمني الصارم للبيانات.

صدور الموافقة التنظيمية الرسمية في الصين

وأوضحت التقارير التقنية الصادرة اليوم أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) منحت آبل الضوء الأخضر لتشغيل خوادم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لها فوق الأراضي الصينية.

وتأتي هذه الخطوة بعد امتثال الشركة الأمريكية الكامل لقوانين الأمن السيبراني المحلية، واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحكم عمل خوارزميات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الأجنبية داخل البلاد.

وذكرت المصادر الرسمية أن آبل واجهت عقبات تنظيمية عديدة منذ الإعلان الأول عن النظام، نظراً للشروط الحكومية الصينية التي تحظر رفع أو معالجة بيانات المواطنين الحيوية على خوادم سحابية تقع خارج حدود الدولة، مما دفع الشركة لإعادة هيكلة البنية التحتية البرمجية لنظام Apple Intelligence ليتوافق تماماً مع متطلبات التخزين والمعالجة المحلية.

شراكة برمجية لإدراج نماذج لغوية محلية

وكشفت وثائق الاعتماد الحكومية أن نظام Apple Intelligence سيعتمد في السوق الصينية على شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا الصيني "بايدو" (Baidu)؛ حيث سيتم دمج نموذج الذكاء الاصطناعي "إرني" (Ernie Bot) لمعالجة الطلبات والاستفسارات المعقدة باللغة الصينية، بينما تتولى نماذج آبل الصغيرة المدمجة في العتاد الداخلي إدارة المهام الفورية البسيطة على الهواتف.

ويتيح هذا الدمج البرمجي لمستخدمي هواتف آيفون المتوافقة في الصين الاستفادة الكاملة من ميزات تلخيص النصوص، وتوليد الصور، وتحسين أدوات الكتابة، فضلاً عن تمكين المساعد الصوتي "سيري" (Siri) من تقديم إجابات دقيقة ومعالجة البيانات المحلية بالاعتماد على البنية التحتية السحابية لشركة بايدو، مما يضمن سرعة الاستجابة والامتثال للرقابة الحكومية.

دعم الأجهزة المتوافقة وموعد الطرح الفعلي

وأكدت التقارير الصناعية أن التحديث البرمجي الجديد الحامل لميزات الذكاء الاصطناعي سيصل لكافة مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 16 والموديلات الأحدث في الصين عبر تحديث هوائي قادم لنظام التشغيل iOS، لتنتهي بذلك فترة الحظر البنبي التي أثرت سلباً على مبيعات الشركة في واحد من أكبر أسواق الهواتف الذكية حول العالم.

ولم تكشف شركة آبل في بياناتها الفنية الحالية عن الموعد الدقيق لإرسال التحديث لجميع الهواتف أو إمكانية فرض رسوم إضافية على الميزات المتقدمة المرتبطة بخوادم بايدو، وفضلت التركيز على تأكيد نجاحها في عبور المراجعات التنظيمية، على أن تعلن عن جداول التدفق الزمني لتوفر الميزة في منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.