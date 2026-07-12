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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استفد من قدرات ساعتك.. 10 ميزات أساسية في آبل ووتش| فعلها الآن

آبل
آبل
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدم ساعات آبل الذكية "آبل ووتش" (Apple Watch) لمستخدميها مجموعة واسعة من الأدوات والخصائص المتطورة التي تتجاوز مجرد استقبال الإشعارات؛ إلا أن نظام التشغيل يترك العديد من هذه التقنيات الهامة معطلة بشكل افتراضي، مما يتطلب من المستخدمين خطوات بسيطة لتفعيلها يدويًا لتعزيز تجربة الاستخدام اليومية وحماية صحتهم.

تنظيم النوم وتغيير الواجهات تلقائيًا 

تأتي ميزة "جدولة النوم" (Sleep Schedule) كواحدة من أهم الأدوات التي يجب تفعيلها عبر ميزات التركيز (Focus Mode) في هاتف آيفون. 

ولا تقتصر أهمية هذه الميزة على تتبع جودة النوم ومراقبة المؤشرات الحيوية مثل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وثنائية درجة حرارة المعصم فحسب، بل تتيح للمستخدم ميزة إضافية مذهلة وهي تغيير واجهة ساعة آبل ووتش تلقائيًا لتتناسب مع فترات اليوم المختلفة، مثل واجهة مخصصة للعمل، وأخرى للنادي الرياضي، وواجهة هادئة قبل النوم.

مراقبة المؤشرات الصحية الحيوية بدقة 

تتضمن ساعة آبل ووتش مستشعرات متطورة قادرة على إنقاذ الحياة، لكنها تحتاج إلى تفعيل يدوي من إعدادات تطبيق الصحة (Health app). 

ويشمل ذلك تفعيل ميزة إشعارات اضطراب نبضات القلب (Arrhythmia)، ومراقبة انقطاع النفس الافتراضي أثناء النوم، بالإضافة إلى مؤشرات اللياقة القلبية؛ حيث تسهم هذه البيانات في منح المستخدم تقارير دورية دقيقة يمكن مشاركتها مع الأطباء عند الحاجة.

أدوات ذكية لتسهيل الاستخدام اليومي 

توفر الساعات الذكية من آبل إيماءات وحركات ذكية تسهل التعامل السريع مع الشاشة دون الحاجة للمسها. 

ومن أبرز هذه الخصائص ميزة "التغطية للكتم" (Cover to Mute) التي تسمح بإسكات المكالمات أو التنبيهات فورًا بمجرد تغطية الشاشة براحة اليد، فضلاً عن إيماءات النقر المزدوج (Double Tap) وتقنية نقرة المعصم (Wrist Flick) التي تتيح التنقل بين القوائم والتحكم في التطبيقات بيد واحدة وبمنتهى السلاسة.

آبل apple watch ساعات آبل

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