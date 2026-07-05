آبل تعلن عن ميزة ثورية في iOS 27 لمكافحة الاحتيال قبل وقوعه

تستعد شركة آبل، لإطلاق إطار عمل أمني جديد يحمل اسم Trust Insights ضمن نظام iOS 27، بهدف مساعدة التطبيقات على اكتشاف محاولات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية أثناء وقوعها، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل.

وتوضح آبل أن هذا النوع من الاحتيال يعد من الأصعب في الاكتشاف، لأن المستخدم نفسه هو من ينفذ الإجراءات المطلوبة بصورة تبدو طبيعية وموثقة، ما يجعل الأنظمة التقليدية أقل قدرة على رصدها.

كيف تعمل ميزة Trust Insights؟

يعتمد النظام الجديد بشكل أساسي على المعالجة داخل الجهاز، حيث يقوم بتحليل أنماط تفاعل المستخدم، وتوقيت العمليات، والسياق المحيط بها، بالإضافة إلى بعض بيانات المستشعرات الأساسية، دون الوصول إلى محتوى الرسائل أو الصور أو البريد الإلكتروني.

وعند رصد مؤشرات تدل على أن المستخدم قد يتعرض للتوجيه من قبل محتال، يمنح النظام مستوى خطورة متوسطا أو مرتفعا، ليتيح للتطبيقات اتخاذ إجراءات وقائية مثل:

- عرض تحذيرات للمستخدم.

- تأخير تنفيذ العملية.

- طلب خطوات تحقق إضافية قبل إتمامها.





Trust Insights

حماية الخصوصية

أكدت آبل أن Trust Insights لا يطلع على محتوى تطبيقات الرسائل أو البريد أو الصور، بل يعتمد فقط على الإشارات السلوكية التي تحلل محليا على الجهاز، ثم تحذف فورا بعد استخدامها.

ويتم إرسال قيمة تقييم واحدة فقط إلى خوادم آبل، حيث تدمج مع معلومات حساب المستخدم وبعض مؤشرات النشاط غير المعتاد لإصدار التقييم النهائي لاحتمال وجود عملية احتيال.

إمكانية تعطيل الميزة

سيتمكن المستخدمون من تعطيل Trust Insights من خلال الإعدادات، إلا أن آبل أشارت إلى وجود فترة انتظار Cooldown قبل إيقافها بالكامل، وذلك لمنع المحتالين من إقناع الضحية بتعطيل الحماية أثناء تنفيذ عملية الاحتيال.

الفئات التي تغطيها الميزة

في نسختها الأولى، ستدعم Trust Insights خمس فئات رئيسية من العمليات:

- المدفوعات: وتشمل جميع عمليات تحويل الأموال أو شراء المحتوى أو المشتريات داخل التطبيقات والألعاب.

- إدارة الحساب: مثل تعديل بيانات الحساب أو إعدادات الأمان.

- استخدام الموارد: كطلبات الوصول إلى موارد مكلفة أو محدودة، مثل خدمات الذكاء الاصطناعي.

- الاتصالات: وتشمل إرسال الرسائل أو تعبئة النماذج أو توقيع المستندات.

- عمليات أخرى: للحالات التي لا تندرج ضمن الفئات السابقة.

كما دعت آبل المطورين إلى تزويدها بتقارير حول أداء النظام، والإبلاغ عن العمليات التي ثبت لاحقا أنها كانت محاولات احتيال، بهدف تحسين دقة Trust Insights في الإصدارات المستقبلية.