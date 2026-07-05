الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور كل من المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد علي، ممثلاً عن إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات إليه، إلى جانب تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوفيرها بكفاءة عالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح هندي أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول؛ وذلك من خلال العمل على عدة محاور بالتوازي، تشمل: التوسع في شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ مشروع توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم الانتهاء من مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية؛ بما يسهم في تمكين المواطنين في هذه القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة، اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة؛ باعتبارها الركيزة الأساسية والمُمكن الرئيسي للاقتصاد الرقمي، وبما تتيحه من قدرات تقنية هائلة تدعم هذه التطبيقات المتقدمة.

كما استعرض هندي جهود دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكداً الدور المحوري لمركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الناشئة؛ لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع، ودعم جهود التحول الرقمي.

وأوضح أن المركز أطلق عدداً من منظومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة؛ من بينها: الصحة، والتعليم، والزراعة، والثقافة، إلى جانب تطوير النموذج اللغوي الكبير "كرنك"، الذي يسهم في دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية، ويتيح قاعدة أساسية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

وأشار إلى ما حققته مصر من تقدم في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "Oxford Insights"؛ حيث تقدمت 60 مركزاً خلال 6 أعوام، لتتصدر الدول الأفريقية في المؤشر، وتشغل المركز الـ 51 عالمياً.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للاتصالات، لا سيما بقرى المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع استمرار التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجّه رئيس الوزراء بمواصلة تقديم الدعم للمشروعات والحلول التقنية التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقي، والتوسع في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ بما يتسق مع مستهدفات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويسهم في دعم مسار التحول الرقمي الآمن، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع.