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حضور تلاميذ ابتدائي بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة..شرط أساسي للنجاح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حضور تلاميذ ابتدائي بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة..شرط أساسي للنجاح

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية ، فيشترط لنقل الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية، من مستوى التقدير (ممتاز)، وحتى مستوى التقدير (مقبول) ، أن يحقق الطالب نسبة حضور في مدرسته لا تقل عن (٧٠%) للفصلين الدراسيين.

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، بنسبة لا تقل عن (٧٠ %) للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا يُنقل للصف الأعلى إلا بعد حضور، واجتياز البرنامج العلاجي المقرر، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه فى الاجتياز من عدمه.

ويختص موجهو الصفوف الأولى على مستوى المديرية والإدارات التابعة بما يلي:
١. الإشراف والمتابعة على الخطة المدرسية المعدة لتنفيذ البرنامج العلاجي.
٢. المتابعة الأكاديمية لطلاب الدمج على مستوى الصفوف الأولى للحلقة الابتدائية، وتفعيل جداول غرف المصادر.

ويراعى عند تقدير درجات الطلاب في صفوف الحلقة الابتدائية، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي ما يلي:
-  تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد، طبقًا للجدول الموضح في المادة الثالثة.
- مجموع الدرجات في كل المقررات متساوية، وتحسب من (١٠٠ درجة).
- تقدر درجات التلميذ، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية:
مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثائي - الدرجة النهائية للمادة ، على أن يتم تحويل الدرجات إلى تقديرات، ويُشترط لنجاح الطالب الحصول على (٣٠%) على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني، من كل مادة من مواد الامتحان.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال حصول الطالب على التقدير (دون المستوى) في إحدى المقررات الدراسية يُعقد له اختبار دور ثانٍ، وإذا استمر حصوله على التقدير نفسه، يُعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

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