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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يعلن تفاصيل المناهج المطورة في العام الدراسي الجديد 2027

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المناهج الجديدة المحدثة في العام الدراسي الجديد  2027 

حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه المناهج تشمل : 

  • منهج العلوم والرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، مشيراً إلى أنها مبنية وفق مخرجات التعلم اليابانية 
  • مناهج الصف الثالث الإعدادي 
  • مناهج البكالوريا المصرية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا نية لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أنه سوف ينطل 6 سبتمبر المقبل 2026 لطلاب المدارس الدولية ، و12 سبتمبر لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة والقوميات.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بنائها من الميدان ويتم مناقشة القرارات مع المعلمين والقيادات فى الميدان


وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب كان يدرس 116 يوم عام 2023، والمثيل له فى الدول الأخرى يدرس قرابة 200 يوم فى بعض الدول ، ومن ثم الطالب الذى يتخرج فى الثانوية العامة المصرية عدد أيام دراسته تساوي عدد أيام مثيله الذى حصل على  الصف الأول الإعدادى فى دولة أخرى ،  وهو ما يشكل ظلم للطالب المصري لانه يحصل على عدد أيام دراسية أقل من مثيله

كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن المناهج المصرية تحتاج لعدد ساعات دراسية أكثر، مؤكدا أنه لذلك تم زيادة أيام الدراسة ل 183 يوما.

العام الدراسي 2027  .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بدء العام الدراسي 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027 ، وحتى الخميس 4 فبراير 2027 .
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027 ، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027 .
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027 ، ويستمر حتى الخميس 24  يونيو 2027 ، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027 ، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3  يونيو 2027 .
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027 .
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027 .
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