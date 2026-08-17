وزير التعليم يعلن تفاصيل المناهج المطورة في العام الدراسي الجديد 2027

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المناهج الجديدة المحدثة في العام الدراسي الجديد 2027

حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه المناهج تشمل :

منهج العلوم والرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، مشيراً إلى أنها مبنية وفق مخرجات التعلم اليابانية

مناهج الصف الثالث الإعدادي

مناهج البكالوريا المصرية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا نية لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أنه سوف ينطل 6 سبتمبر المقبل 2026 لطلاب المدارس الدولية ، و12 سبتمبر لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة والقوميات.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بنائها من الميدان ويتم مناقشة القرارات مع المعلمين والقيادات فى الميدان



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب كان يدرس 116 يوم عام 2023، والمثيل له فى الدول الأخرى يدرس قرابة 200 يوم فى بعض الدول ، ومن ثم الطالب الذى يتخرج فى الثانوية العامة المصرية عدد أيام دراسته تساوي عدد أيام مثيله الذى حصل على الصف الأول الإعدادى فى دولة أخرى ، وهو ما يشكل ظلم للطالب المصري لانه يحصل على عدد أيام دراسية أقل من مثيله

كما أكد وزير التربية والتعليم ، أن المناهج المصرية تحتاج لعدد ساعات دراسية أكثر، مؤكدا أنه لذلك تم زيادة أيام الدراسة ل 183 يوما.

العام الدراسي 2027 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بدء العام الدراسي 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا