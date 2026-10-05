حقيقة تحرك شوقي غريب ضد جهاز منتخب مصر | خاص

نفى مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عقد اجتماع بين شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وحسام وإبراهيم حسن، توأم المنتخب الوطني، اليوم الإثنين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه لا توجد أي اجتماعات مقررة اليوم تجمع شوقي غريب بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

حقيقة تكليف شوقي غريب بتقييم الجهاز الفني

ونفى المصدر ما تردد بشأن تكليف اتحاد الكرة لشوقي غريب بإعداد تقييم لأداء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأوضح أن شوقي غريب لم يتم تكليفه من جانب اتحاد الكرة بتقييم أداء الجهاز الفني للمنتخب، خلافًا لما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر عدد من التقارير الإعلامية.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت حالة من الجدل حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل مع أنجولا سلبيًا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، قبل الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأخيرة.

ويستعد اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنتخب مصر، في إطار العمل على توفير الاستقرار للجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.