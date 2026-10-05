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الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "هي" بسبب مخالفات برامج "حكايات مروة عزام" و"بشرة خير" و"هي مش صدفة"
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الإشراف العام
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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "هي" بسبب مخالفات برامج "حكايات مروة عزام" و"بشرة خير" و"هي مش صدفة"

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات برامج «حكايات مروة عزام» و«بشرة خير» و«هي مش صدفة»، للأكواد الإعلامية، وخلط المادة الإعلامية بالإعلانية، والترويج لمنتجات تخسيس مجهولة المصدر، فضلًا عن إدعاء تفسير الأحلام والرؤى. 

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامي عصام الأمير هي حكايات مروة عزام هي مش صدفة إدعاء تفسير الأحلام والرؤى لجنة الشكاوى

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