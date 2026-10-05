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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد لقاء مشحون مع إسرائيل.. مدرب أيرلندا يصعد: لا نريد مواجهتهم مرة أخرى

هيمير هالجريمسون
هيمير هالجريمسون
إسراء أشرف

أطلق هيمير هالجريمسون، المدير الفني لمنتخب أيرلندا، تصريحات قوية عقب التعادل مع إسرائيل بنتيجة 1-1، مطالبًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتدخل لتجنب تكرار مواجهة المنتخبين مستقبلًا، بعد أسبوعين وصفهما بالصعبين على لاعبيه والجهاز الفني.

وجاءت المباراة التي أقيمت في مدينة باكا توبولا الصربية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وسط أجواء مشحونة، بعدما كانت المواجهة الأولى بين المنتخبين قبل أسبوع قد انتهت بفوز أيرلندا 3-0 في المجر.

وكرر لاعبو أيرلندا خلال المباراة الثانية مواقفهم الاحتجاجية، حيث ارتدوا شارات سوداء تكريمًا لضحايا الصراع في غزة، كما أحنوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، فيما لم تتم المصافحة المعتادة بين قائدي المنتخبين قبل انطلاق اللقاء.

وبعد نهاية المباراة، تحدث هالجريمسون عن الأجواء التي رافقت مواجهتي المنتخبين، مؤكدًا: "لا نريد مواجهتهم مرة أخرى".

وأضاف مدرب أيرلندا: "هناك بالتأكيد الكثير من الدعم لفلسطين في أيرلندا، وقليل من الدول تدعم فلسطين بالطريقة التي نفعلها".

وطالب هالجريمسون يويفا بالتدخل، قائلًا: "يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتدخل ويتخذ إجراءات بسبب ما عشناه خلال الأسبوعين الماضيين".

وشهدت المواجهة توترًا إضافيًا، بعدما تحدث أحد أفراد الجهاز الفني الأيرلندي عن تعرضه للبصق من لاعب إسرائيلي خلال التوجه إلى غرف الملابس بين الشوطين، وهي واقعة لم تحسمها الجهات المختصة حتى الآن.

وعلى أرض الملعب، تقدم المنتخب الأيرلندي عن طريق تروي باروت من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يدرك دور بيريتس التعادل لإسرائيل مع بداية الشوط الثاني، لتنتهي المباراة 1-1.

وبهذه النتيجة، اختتم المنتخبان مواجهتيهما في دوري الأمم الأوروبية، بعدما أقيمت المباراتان وسط إجراءات أمنية وأجواء سياسية مشحونة، فيما احتلت أيرلندا المركز الثالث في مجموعتها برصيد 5 نقاط، بينما بقيت إسرائيل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

هيمير هالجريمسون هالجريمسون مدرب إيرلندا إيرلندا الكيان الصهيوني

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