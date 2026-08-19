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لتلاميذ ابتدائي .. النجاح في الدين من 70%وتكنولوجيا المعلومات مادة "برة المجموع"
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتلاميذ ابتدائي .. النجاح في الدين من 70%وتكنولوجيا المعلومات مادة "برة المجموع"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلامبذ المرحلة الابتدائية ، فمادة التربية الدينية، تكون مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية، بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.
 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز). 

مواد الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية


وأوضح القرار الوزاري، أن المواد المقررة على الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية وعدد ساعات الدراسية تتمثل فيما يلي :

- مادة اللغة العربية: 4.5 فترة | 229 ساعة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 2.5 فترة | 103 ساعات.
مادة الرياضيات: 3.5 فترة | 155 ساعة.
مادة التربية الدينية: 2.5 فترة | 128 ساعة. 
مادة التربية البدنية والصحية: فترة واحدة | 51.5 ساعة. 
مادة أنشطة التوكاتسو: نصف فترة | 26 ساعة.

ضوابط التنفيذ

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيًا (14.5) فترة، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية (Connect Plus) الخاص بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة للغات (اللغة الإنجليزية)، مؤكده أن هاتان الفترتان توضعان في الجدول).
وأشارت إلي أن مدة الفترة الدراسية (حصتان) (100) دقيقة.

ويتولى المعلم المختص بتدريس المواد المبينة بالجدول رقم (1) سالف الذكر، تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة، وفقًا لقوائم الطلاب المعلنة، وتُترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية، تخصيص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المرحلة الابتدائية

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