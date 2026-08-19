قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، القرار الوزاري المنظم للدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية، للعام الدراسي الجديد 2026/2027.

وتنص المادة الأولى:تطبق المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف: (الأول، والثاني، والثالث) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: العربي، واللغات)، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027.



مواد الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية



وأوضح القرار الوزاري، أن المواد المقررة على الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية وعدد ساعات الدراسية تتمثل فيما يلي :

- مادة اللغة العربية: 4.5 فترة | 229 ساعة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 2.5 فترة | 103 ساعات.

مادة الرياضيات: 3.5 فترة | 155 ساعة.

مادة التربية الدينية: 2.5 فترة | 128 ساعة.

مادة التربية البدنية والصحية: فترة واحدة | 51.5 ساعة.

مادة أنشطة التوكاتسو: نصف فترة | 26 ساعة.

ضوابط التنفيذ

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيًا (14.5) فترة، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية (Connect Plus) الخاص بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة للغات (اللغة الإنجليزية)، مؤكده أن هاتان الفترتان توضعان في الجدول).

وأشارت إلي أن مدة الفترة الدراسية (حصتان) (100) دقيقة.

ويتولى المعلم المختص بتدريس المواد المبينة بالجدول رقم (1) سالف الذكر، تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة، وفقًا لقوائم الطلاب المعلنة، وتُترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية، تخصيص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع.

نظام الامتحانات

وتنقسم الاختبارات في الفصل الدراسي الواحد إلى ثلاثة، على النحو التالي:



ويعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه الطالب في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، كما يلي :



اختبار شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.



اختبار شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول، وحتى نهاية الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.



وتحتسب درجات الواجب المنزلي، وكراسة الحصة، والتقييم الأسبوعي، والاختبار الشهري، وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية كل فصل دراسي.



وتخصص لعقد كل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم، وفق مواعيد الاختبارات المقررة بالخريطة الزمنية.



امتحان نهاية الفصل الدراسي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا.



التقييمات الأسبوعية



هي إحدى الأدوات التربوية التي تهدف إلى متابعة مستوى التلاميذ، بصورة مستمرة، والوقوفعلى نواتج التعلم الحقيقية أولا بأول، وتعتمد على قياس الأداء التراكمي للتلميذ بصورة مستمرة، وتنمى مهارات التفكير، والفهم، والتطبيق، من خلال كتب التقييمات المعتمدة من الوزارة، والتي يتوافر بها نماذج متنوعة من الأسئلة، والتدريبات المتدرجة التي تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، المرتبطة بنواتج التعلم، بواقع (١٠ درجات).

مادة التربية الدينية، فهي مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية،

بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.



بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح. وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي. أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز).

ويتم تحديد التلاميذ الأوائل، وفقا لمجموع درجات المواد الأساسية، سواء على مستوى المدرسة، أو الإدارة، أو المديرية، علما بأن تحديد الأوائل لطلاب الدمج يكون على حدة، خارج ترتيب الطلاب من غير ذوي الإعاقة.

ويلتزم المعلم بتسجيل درجات وتقديرات هذه المهام الواردة بالجدول بالمادة الثالثة لكل تلميذ في سجل يعده المعلم، متضمنًا توقيع الموجه المختص ومدير المدرسة. وفى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريزًا، يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صوره منه في ملف التلميذ، وذلك باستخدام الأداء المتدرج

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب حضور التلميذ في جميع صفوف الحلقة الابتدالية، بنسبة لا تقل عن (٧٠ %) للفصلين الدراسيين لأداء المهام المذكورة بالمادة الثالثة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا يُنقل للصف الأعلى إلا بعد حضور، واجتياز البرنامج العلاجي المقرر، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه فى الاجتياز من عدمه.

ويختص موجهو الصفوف الأولى على مستوى المديرية والإدارات التابعة بما يلي:

١. الإشراف والمتابعة على الخطة المدرسية المعدة لتنفيذ البرنامج العلاجي.

٢. المتابعة الأكاديمية لطلاب الدمج على مستوى الصفوف الأولى للحلقة الابتدائية، وتفعيل جداول غرف المصادر.



ويراعى عند تقدير درجات الطلاب في صفوف الحلقة الابتدائية، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي ما يلي:

- تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد، طبقًا للجدول الموضح في المادة الثالثة.

- مجموع الدرجات في كل المقررات متساوية، وتحسب من (١٠٠ درجة).

- تقدر درجات التلميذ، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية:

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثائي - الدرجة النهائية للمادة ، على أن يتم تحويل الدرجات إلى تقديرات، ويُشترط لنجاح الطالب الحصول على (٣٠%) على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني، من كل مادة من مواد الامتحان.



و يُنقل الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية، من مستوى التقدير (ممتاز)، وحتى مستوى التقدير (مقبول). وتتحقق نسبة الحضور، با لا يقل عن (٧٠%) للفصلين الدراسيين.



وفي حال حصول الطالب على التقدير (دون المستوى) في إحدى المقررات الدراسية يُعقد له اختبار دور ثانٍ، وإذا استمر حصوله على التقدير نفسه، يُعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.