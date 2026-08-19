تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

يهتم المواطنون بمعرفة طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي2026 حيث توفر وزارة الداخلية عدة طرق ميسرة لـ استخراج وتجديد البطاقة الشخصية إليكترونيا دون الحاجة للذهاب للسجل المدني، فأصبح بإمكانك عبر هاتفك ادخال بياناتك و تجديد البطاقة أونلاين و استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية وسداد الرسوم إليكترونيا .

تجديد بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، ما يسمح للمواطنين إتمام جميع الإجراءات دون التوجه إلى السجل المدني، ويسهل عليهم الحصول على الخدمات الحكومية بأقل وقت وجهد.

شروط تجديد البطاقة اونلاين

يشترط في تجديد البطاقة أونلاين ، وجودبيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني.

وإذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب لمكتب السجل المدني .

طرق تجديد البطاقة الشخصية 2026

ويمكن للمواطن تجديد البطاقة الشخصية عبر عدة طرق ميسرة، أبرزها منصة مصر الرقمية والبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية؛ حيث يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار تجديد بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد وسيلة السداد الإلكتروني، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع الإلكتروني، مع إمكانية استلام البطاقة في المنزل عبر البريد المصري.

استخراج البطاقة فوري

كما يوفر قطاع الأحوال المدنية سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في الميادين العامة والمحافظات، والتي تتيح استخراج البطاقة الشخصية بشكل فوري.

بالإضافة إلى ذلك، استحدثت الوزارة ماكينات الخدمة الذاتية في بعض المولات التجارية ومقرات السجل المدني الكبرى، والتي تمكن المواطن من إنهاء الإجراءات بنفسه في دقائق معدودة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

1-زيارة منصة الرقمية.

2- الضغط على خدمات الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمة تجديد البطاقة.

4- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

5- تحديد وسيلة استلام البطاقة.

6- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

التسجيل على منصة مصر الرقمية

يمكنك تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، ويمكن للمواطنين أولًا التسجيل على المنصة، من خلال:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة افتح حساب جديد.

- سجل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الآتي:

1- الرقم القومي.

2- اسم الأم الأول.

3- رقم الهاتف المحمول.

- يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

- أدخل كود التفعيل الذي يتضمن 6 أرقام بالرسالة المرسلة.

- سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية بنجاح.

استخراج بطاقة بدل فاقد

في حالة الرغبة في استخراج بدل فاقد للبطاقة إذا تم ضياعها أو كسرها ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية ..

التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.

، توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول.

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا).

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم.

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالحساب الحالي

-اختيار خدمات الأحوال المدنية.

-الضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.

-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

-رفع البيانات والمستندات المطلوبة إن وجدت.

-تحديد طريقة الاستلام والعنوان المناسب.

-دفع الرسوم إلكترونيًا.

تأكيد الطلب وانتظار موعد استلام البطاقة.