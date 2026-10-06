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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر وزامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وتفعيل مخرجات منتدى «العلمين – إفريقيا»

مصر وزامبيا
مصر وزامبيا
أ ش أ


 بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مائدة مستديرة، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وزامبيا، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا، والدكتور ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، والسيد توبلي لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة واحتياجات رأس المال، إلى جانب بحث عقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية في البلدين، حيث أكد الدكتور محمد عوض أهمية تحويل العلاقات المتميزة بين مصر وزامبيا إلى مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية التطبيق الأمثل لاتفاقيات التعاون بين البلدين. كما استعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية وجهود تيسير الإجراءات والتحول الرقمي وخريطة الاستثمار التي تتضمن فرصا استثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت هبة سلامة أن اللقاء يمثل خطوة عملية لتفعيل مخرجات منتدى «العلمين – إفريقيا» الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى بحث استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات.
من جانبه، أكد ألبرت هالوامبا حرص زامبيا على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل فرص التعاون في إطار الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة والاستثمارية وإعداد الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية، وموضحا أن زامبيا استضافت الشهر الماضي وفدا من شركات الأدوية المصرية، إلى جانب وجود استثمارات مصرية في قطاع البنية التحتية.

وزارة الاستثمار التعاون الاستثماري مصر وزامبيا

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