ياسمين صبري تكشف كواليس فيلم «مطلوب عائليًا»: كوميديا اجتماعية | فيديو

تألقت النجمة ياسمين صبري في فيلمها الجديد «مطلوب عائليًا»، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام اللايت كوميدي، وتقدّم خلاله شخصية مختلفة عمّا قدّمته من قبل، حيث تجسّد دور الأم والزوجة في إطار اجتماعي عائلي يجمع بين الكوميديا والدفء والمواقف الإنسانية.

ياسمين صبري: سعيدة جدًا بفيلم «مطلوب عائليًا»

وقالت النجمة ياسمين صبري، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة جدًا بالمشاركة في فيلم «مطلوب عائليًا»، مشيرة إلى أن أكثر ما حمسها للعمل هو طبيعة الفيلم التي تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والأجواء العائلية.

وأضافت ياسمين صبري أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الـ«لايت كوميدي»، ويتناول الأسرة المصرية في إطار بسيط وخفيف، وهو ما جعلها تتحمس لتقديمه، خاصة أنها تحب الأعمال المختلفة التي تحمل طابعًا خفيفًا وفي الوقت نفسه تقدم مضمونًا ورسالة.

وأوضحت أن من أبرز العناصر التي تميز «مطلوب عائليًا» اعتماده على كوميديا الموقف، مؤكدة أن الكوميديا في الفيلم نابعة من المواقف التي يتعرض لها أبطال العمل،

كوميديا عائلية تحمل رسائل مهمة

وأشارت ياسمين صبري إلى أن الفيلم لا يقتصر على الجانب الكوميدي فقط، وإنما يحمل أيضًا عددًا من الرسائل المهمة التي تظهر من خلال الأحداث والشخصيات، لافتة إلى أن طبيعة العمل العائلية والدافئة كانت من أهم الأسباب التي جعلتها تتحمس للمشاركة فيه.

وأكدت أن تقديم عمل يجمع بين الخفة والكوميديا وبين وجود مضمون ورسالة من الأشياء التي تفضلها في اختياراتها الفنية، موضحة أنها تميل دائمًا إلى الأفلام المختلفة التي تمنح الجمهور حالة من المتعة وفي الوقت نفسه تترك لديه شيئًا بعد انتهاء المشاهدة.

ياسمين صبري تشيد بفريق العمل

وأعربت ياسمين صبري عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق عمل فيلم «مطلوب عائليًا»، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل مع النجم كريم عبد العزيز، إلى جانب جميع أبطال وصناع الفيلم.

وقالت إن أجواء العمل كانت مميزة، وإن التعاون مع فريق العمل بالكامل كان من الأمور التي أسعدتها خلال تجربة الفيلم، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور .

ياسمين صبري واتجاهها إلى الأعمال المختلفة

وتأتي مشاركة ياسمين صبري في «مطلوب عائليًا» ضمن حرصها على تقديم شخصيات وتجارب فنية مختلفة، خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكوميديا الخفيفة وتتناول موضوعات اجتماعية قريبة من الجمهور.

وتراهن أسرة الفيلم على تقديم تجربة سينمائية عائلية تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية، مع طرح عدد من الأفكار والرسائل التي تمس الحياة اليومية والعلاقات داخل الأسرة المصرية، في قالب خفيف يناسب مختلف أفراد العائلة.

ويقدم «مطلوب عائليًا» أجواءً تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والطابع الإنساني، مع الاعتماد على المواقف اليومية كعنصر أساسي في صناعة الكوميديا، إلى جانب مجموعة من الشخصيات التي تدخل في مواقف متشابكة تقود الأحداث في إطار خفيف وممتع.

ويأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبدالعزيز وياسمين صبري كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/U4B8izzjjlA?si=YCFejczs96emcJdM



