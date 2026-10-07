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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: مسئولو الزمالك يعتقدون أن حسام عبدالمجيد يخلق أزمة تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمد سمير

أكد محمد البنهاوي، الناقد الرياضي، أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة أمام عدد من لاعبي الصف الثاني، مشيرًا إلى وجود تطورات جديدة في ملفات تجديد عقود بعض لاعبي الزمالك.

وقال “البنهاوي”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كأس العاصمة فرصة لكل الصف الثاني في الزمالك

حسام عبدالمجيد؟.. : "لو ليك فلوس متعملش كده، وإسلام شقيقة عمل ضجة كبيرة، وأنا معنديش مشكلة لو إنت عايز تروح الأهلي، ما تروح من غير ضجة".

وتابع: "مسؤولو الزمالك يعتقدون أن حسام عبدالمجيد يخلق أزمة من أجل تبرير انتقاله إلى الأهلي".

وكشف البنهاوي عن تحركات الزمالك في ملف التجديدات، قائلًا: "الزمالك قرر تجديد عقد المهدي سليمان، وتم التواصل مع اللاعب للتجديد لمدة موسم، وهو من أقل اللاعبين في النادي، وسيجدد بعد مباراتين، وبعدها سيتم تجديد عقد عمر جابر".

وأضاف: "الزمالك ينتظر معرفة قرار عبدالله السعيد، والنادي رفع الزيادة في العرض المقدم لأحمد فتوح".

واختتم: "سيف جعفر سيرحل عن الزمالك، ولن يتم تجديد عقده".

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