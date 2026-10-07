نور أشرف: لم نفكر سوى في مباراة الجزائر.. وهدفنا التأهل لكأس العالم للشباب

أكد نور أشرف، لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2007، أن لاعبي الفراعنة لم يشغلهم سوى تحقيق الفوز على الجزائر في المباراة الأخيرة من منافسات بطولة شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يعلم بما حدث في نتيجة مباراة المغرب إلا خلال الدقائق الأخيرة.

وقال نور أشرف، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يُقدّمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة «صدى البلد»: "لم نكن نفكر سوى في مباراة الجزائر، وفي آخر دقيقتين تفاجأنا بهزيمة المغرب وتتويجنا بالبطولة، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لنا".

وأضاف نور أشرف: "هدفنا الأساسي هو المنافسة على بطولة أفريقيا، من أجل التأهل إلى كأس العالم للشباب، ونسعى لمُواصلة العمل والتركيز لتحقيق هذا الهدف مع المنتخب".