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خبير عسكري: إدارة الدولة في عهد الرئيس السيسي لم تعتمد على سياسة إطفاء الحريق | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير عسكري: إدارة الدولة في عهد الرئيس السيسي لم تعتمد على سياسة إطفاء الحريق | فيديو

السيسي
السيسي
عادل نصار

قال العميد دكتور طارق العكاري خبير عسكري واستراتيجي، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر جاءت موجزة ومباشرة، وركزت على الأهداف الرئيسية، مشيرًا إلى أن أهم ما أكده الرئيس هو أن القوات المسلحة المصرية جاهزة في كل زمان وتحت أي ظرف.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس طمأن الشعب المصري إلى جاهزية القوات المسلحة ومؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الأمن القومي، في ظل وعي الشعب وتماسكه وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وتابع، أن الرسائل الداخلية للكلمة جاءت في ظل التحولات المتسارعة، مؤكدًا أن إدارة الدولة في عهد الرئيس لم تعتمد على سياسة إطفاء الحريق، وإنما سعت إلى منع اندلاع المشكلة من الأساس، وهو ما وصفه بالإصلاح الجذري وليس ترحيل المشكلات أو مجرد إدارتها.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين إطفاء الحريق والعمل بالتوازي على منع تكراره، موضحًا أن هذا النهج ظهر في التعامل مع ملفات الدعم والعشوائيات والتكدس والمرور، إلى جانب الطرق والكباري والمواصلات والمونوريل وغيرها من الملفات التي عملت الدولة عليها، مؤكدًا، أن الإنجازات التي تحققت في هذه المجالات تعكس مفهوم الإصلاح الجذري، وليس الاكتفاء بإطفاء الحرائق أو إدارة المشكلات.

العكاري السيسي أكتوبر

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