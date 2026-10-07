الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطارات وقواعد جنوب السعودية

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت مطارات وقواعد عسكرية في السعودية.

استهداف مطار الملك خالد



وقال بيان صادر عن الجماعة، إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

هجوم على أبها وخميس مشيط



وأضاف البيان أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن الإصابات كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط.

استهداف معسكرات في جيزان وعسير



وأوضح البيان أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان.

إسقاط طائرة استطلاع



واختتم البيان بالإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظة الجوف، من نوع "CH-4"، مؤكداً أن عملية الاستهداف تمت بسلاح مناسب.