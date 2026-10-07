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قنبلة ديون بـ تريليون دولار.. وول ستريت: فرنسا أضعف حلقة في أوروبا وتدفع فائدة أعلى من اليونان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قنبلة ديون بـ تريليون دولار.. وول ستريت: فرنسا أضعف حلقة في أوروبا وتدفع فائدة أعلى من اليونان

فرنسا تدخل دوامة الديون لتصبح أضعف حلقة في الاقتصاد الأوروبي
فرنسا تدخل دوامة الديون لتصبح أضعف حلقة في الاقتصاد الأوروبي
خاطر عبادة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن فرنسا باتت على حافة دوامة ديون، بعد سنوات من الإنفاق المفرط، تحولت فيها شهية باريس نحو ما وُصف بـ"الأموال السحرية" إلى عبء ثقيل يهدد استقرارها المالي، لتصبح إحدى أضعف الحلقات في الاقتصاد الأوروبي، وسط استعداد المستثمرين لسيناريو أكثر قتامة.

تضخم غير مسبوق في الديون

وبحسب البيانات المالية، يبلغ إجمالي الديون الفرنسية المستحقة السداد بحلول عام 2030 أكثر من تريليون دولار، في رقم يعكس حجم التحدي المالي الذي تواجهه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة كشف هشاشة الاقتصاد الفرنسي، الذي كان يُنظر إليه طويلاً كواحة استقرار نسبي في أسواق المال الأوروبية، واليوم تدفع فرنسا فوائد على الاقتراض تفوق ما تدفعه دول عانت من أزمات ديون حادة مثل اليونان وإيطاليا.

عجز يفوق التوقعات 

ولفتت إلى أن الحكومة الفرنسية تعاني من عجز ضخم في الميزانية، لا يتجاوزه بين الدول المتقدمة سوى عجز الولايات المتحدة الأمريكية، ما يضع البلاد على حافة دوامة مالية خطيرة قد تتسع تداعياتها إلى القارة بأكملها.

وخرج آلاف النشطاء العماليين والمعلمين وأولياء الأمور وطلاب الجامعات ومتظاهرين من مختلف الأعمار، يوم الثلاثاء، للانضمام إلى طلاب المدارس الثانوية في مظاهرات اجتاحت فرنسا، لتضيف أصواتاً من مختلف الأجيال إلى المطالب بضرورة إصلاح المدارس المتدهورة.

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