شريف عبدالفضيل: الفوز بدورة شمال إفريقيا «بداية جيدة».. وهذا الجيل «نواة» للمنتخب الأول

أكد شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للشباب، أن تتويج الفراعنة بدورة شمال إفريقيا يمثل بداية جيدة لهذا الجيل من اللاعبين في مستهل مشواره الكروي، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تمتلك مقومات تؤهلها لتقديم الكثير خلال السنوات المقبلة.

وقال شريف عبد الفضيل في تصريحات عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق، إن الفوز بالبطولة يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها الدورة.

وأضاف: «الفوز بدورة شمال إفريقيا بداية جيدة لهذا الجيل، واللاعبون أثبتوا قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة، ونسعى إلى البناء على هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «هذه المجموعة من اللاعبين تعد نواة قوية للمنتخب الوطني الأول في السنوات المقبلة، ونتمنى أن يواصلوا التطور والحفاظ على مستواهم، خاصة أن الهدف هو إعداد جيل قادر على تمثيل الكرة المصرية بشكل مميز».

وكان منتخب مصر للشباب قد حسم تأهله إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا 2027 في غانا، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويؤكد جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.