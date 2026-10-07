«الغندور»: «المصري» يتدرب على ستاد النادي الجديد خلال شهر أكتوبر

قال الإعلامي خالد الغندور إن فريق المصري تدريباته على استاد المصري الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، في تجربة أولى للملعب.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور: “التدريب على الملعب يأتي بعد اتفاق بين مجلس إدارة النادي ومحافظ بورسعيد، على أن تكون التدريبات بمثابة تجربة لمدى جاهزية الاستاد”.

وشهدت الفترة الأخيرة تعديلات داخل المنظومة، أبرزها تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي، بعد طرح اسم محمد النني في وقت سابق، بالإضافة إلى انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون لأحمد سامي.

وفي الوقت نفسه، أكدت الإدارة دعمها للجهاز الفني، مع الدعوة إلى فتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل، في إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل.

وكان نادي المصري البورسعيدي قد أعلن عن رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق بسبب خلافاته مع الإدارة.