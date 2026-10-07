«الغندور»: بترول أسيوط يدعم أحمد عبدالمقصود قبل مواجهة الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية، عن تحركات مجلس إدارة نادي بترول أسيوط لدعم أحمد عبدالمقصود، المدير الفني للفريق، قبل مواجهة الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر.

«متسمعش لحد».. رسالة إدارة بترول أسيوط للمدرب

وأوضح «الغندور» أن مجلس إدارة بترول أسيوط أجرى مكالمة هاتفية مع أحمد عبدالمقصود، خلال وجود الفريق في معسكر الاستعداد لمواجهة الأهلي، للتأكيد على ثقته الكاملة في قدراته، وطالبه بالتركيز في عمله وعدم الالتفات إلى أي أحاديث أو أمور خارج الملعب.

ونقل «الغندور» رسالة إدارة النادي للمدرب، قائلًا: «متسمعش لحد»، مع التأكيد على ضرورة عدم الاهتمام بما يُثار بشأن مستقبله أو موقفه مع الفريق.

لا نية للتعاقد مع مدرب جديد

وأكد أن إدارة بترول أسيوط لا تفكر في التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، ولا توجد أي تحركات في هذا الاتجاه، مشددًا على تمسكها باستمرار أحمد عبدالمقصود في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.