عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة فريق بترول أسيوط

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي التي تخوض مباراة بترول أسيوط المحدد لها غدًا في كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من:





محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا وسفيان بن جديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وعلى محمود وتوفيق محمد وكريم فؤاد ومحمد رأفت وحمزة علاء ومحمد عبد الله ومحمد السيد.





واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة بترول أسيوط المحدد لها الخامسة مساء غد الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر