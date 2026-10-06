أوكا يتوج بجائزة افضل لاعب بمباراة الاهلي وانتر كلوب

توج محمد عماد أوكا نجم فريق اليد بالنادي الاهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وانتر كلوب في افتتاح مشوار الفريق في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز أمام إنتركلوب الأنجولي بنتيجة 38-24، ضمن افتتاح مشوار الفريق في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنجولا.

وانطلقت المباراة في تمام الرابعة عصرًا على صالة كيلامبا.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-11 لصالح الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فلاورز البنيني غدًا في تمام الساعة 6 مساءً.