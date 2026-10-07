منتخب بنين يُهدي «ميسي» تذكارًا تاريخيًا في ليلة الوداع .. صور

في لفتة تذكارية مميزة، حرص منتخب بنين على الاحتفاء بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في المباراة التي شهدت الظهور الدولي الأخير لقائد «التانجو» أمام جماهير بلاده.

وتأتي المباراة على ملعب «مونومنتال» في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لتكون مناسبة استثنائية في مسيرة ميسي الدولية، بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين عقب مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي لمواجهة بنين، مساء اليوم، على ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس، ضمن منافسات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر 2026.

ميسي أساسيًا في تشكيل الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين أمام بنين كالتالي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع:

نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – أوجستين جاي.

خط الوسط:

رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فرنانديز.

خط الهجوم:

جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.



وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة لميسي، الذي يخوض مباراته الدولية رقم 208 مع منتخب الأرجنتين، ليواصل تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص «التانجو».

ويتصدر ميسي أيضًا قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني برصيد 125 هدفًا، إلى جانب 68 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته الدولية.

وقاد نجم الأرجنتين منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، بالإضافة إلى الفوز بلقب كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.