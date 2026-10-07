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منتخب بنين يُهدي «ميسي» تذكارًا تاريخيًا في ليلة الوداع .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة وداع الأسطورة .. جماهير الأرجنتين تترقب «ميسي» أمام بنين .. صور

جمهور الارجنتين
جمهور الارجنتين
سارة عبد الله

تتجه أنظار الجماهير الأرجنتينية مساء اليوم إلى ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس، لمتابعة مواجهة منتخب الأرجنتين أمام بنين، ضمن منافسات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر 2026، في ليلة تحمل طابعًا خاصًا مع مشاركة النجم ليونيل ميسي أساسيًا.

وتنتظر الجماهير الأرجنتينية ظهور ميسي من أجل توديع أسطورتها وبطلها، في مشهد يعيد إلى الأذهان لحظات وداع الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، الذي ظل أحد أبرز رموز الكرة الأرجنتينية على مدار تاريخها.


 

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي لمواجهة بنين، مساء اليوم، على ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس، ضمن منافسات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر 2026.

ميسي أساسيًا في تشكيل الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين أمام بنين كالتالي:

حراسة المرمى:
إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع:
نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – أوجستين جاي.

خط الوسط:
رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فرنانديز.

خط الهجوم:
جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة لميسي، الذي يخوض مباراته الدولية رقم 208 مع منتخب الأرجنتين، ليواصل تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص «التانجو».

ويتصدر ميسي أيضًا قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني برصيد 125 هدفًا، إلى جانب 68 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته الدولية.

وقاد نجم الأرجنتين منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، بالإضافة إلى الفوز بلقب كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

مواجهة منتخب الأرجنتين أمام بنين بنين ليونيل سكالوني

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