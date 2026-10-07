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«ميسي» يقود تشكيل الأرجنتين أمام «بنين» في مباراته الدولية الأخيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميسي» يقود تشكيل الأرجنتين أمام «بنين» في مباراته الدولية الأخيرة

ميسي
ميسي
محمد سمير

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي لمواجهة بنين، مساء اليوم، على ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس، ضمن منافسات الأجندة الدولية لشهر أكتوبر 2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل مشاركة ليونيل ميسي أساسيًا، وخوضه آخر مبارياته الدولية بقميص منتخب الأرجنتين، بحسب ما أُعلن قبل اللقاء.

ميسي أساسيًا في تشكيل الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين أمام بنين كالتالي:

حراسة المرمى:
إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع:
نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – أوجستين جاي.

خط الوسط:
رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فرنانديز.

خط الهجوم:
جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة لميسي، الذي يخوض مباراته الدولية رقم 208 مع منتخب الأرجنتين، ليواصل تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص «التانجو».

ويتصدر ميسي أيضًا قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني برصيد 125 هدفًا، إلى جانب 68 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته الدولية.

وقاد نجم الأرجنتين منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، بالإضافة إلى الفوز بلقب كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

وتشهد مدرجات ملعب «مونومنتال» حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمتابعة المباراة، وسط استعدادات خاصة للاحتفاء بميسي في ظهوره الدولي الأخير مع منتخب بلاده.

وتتجه الأنظار إلى قائد الأرجنتين خلال اللقاء، الذي يمثل محطة جديدة في نهاية مسيرته الدولية الحافلة بالإنجازات مع «التانجو».

ويسعى منتخب الأرجنتين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال فترة التوقف الدولي، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على بوليفيا بنتيجة 4-0، ثم تغلب على بوركينا فاسو بسبعة أهداف دون رد.

ويأمل سكالوني في إنهاء المواجهة بانتصار جديد، بينما يخوض ميسي اللقاء وسط اهتمام عالمي كبير، في ليلة تحمل طابعًا استثنائيًا لقائد المنتخب الأرجنتيني.

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